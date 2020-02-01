Эмбер Херд призналась, что поднимала руку на Джонни Деппа: «Прости, что не ударила тебя как следует»

Жизнь двух голливудских актеров уже давно превратилась в череду бесконечных судебных разбирательств. Взаимными обвинениями они регулярно обмениваются вот уже четыре года. Накануне вечером в распоряжение британского издания Daily Mail попали аудиозаписи, сделанные еще в 2015 году, когда Депп и Херд только поженились. На них слышен диалог между будущими супругами. Беседа начинается с обсуждения их проблем в отношениях, но вскоре разговор меняет вектор на более серьезный:

Я не буду драться с тобой. Ты, черт возьми, ударила меня прошлой ночью. Я уехал вчера, лишь чтобы не допустить еще большего насилия. Дорогая, я уже говорил тебе об этом, что до смерти боюсь, что когда-нибудь это закончится преступлением. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты стала моей женой, а я — твоим мужем,

— говорит Депп в адрес Эмбер после того как она якобы кинула в него тяжелый предмет. Как ни странно, актриса с этим не стала спорить, а лишь посетовала, что удар был не достаточно сильным:

Я ударила тебя… Не знаю, каким было движение моей руки, но ты же в порядке… Прости, что не ударила тебя по лицу как следует. Дорогой, тебя не избили, не придумывай. Если я бросаюсь кастрюлями и сковородками, это еще ничего не значит… Боже, я иногда так злюсь, что теряю рассудок.

Похоже, что Депп оказался прав. В октябре прошлого года адвокаты Деппа заявили, что «Эмбер следовало бы перестать притворяться и отчаянно пытаться доказать свою ложь о насилии со стороны актера». По их словам, команда Херд выбрала тактику адвокатов Харви Вайнштейна — очернения жертв с помощью порочащих честь и репутацию сообщений в СМИ. Напомним, тогда Депп решил пойти ей навстречу и согласился с требованием Херд предоставить суду данные о своем лечении от алкогольной и наркотической зависимости. Именно с ней актриса связывала неадекватное поведение и насилие со стороны экс-супруга. Впрочем, этого ей оказалось мало. Спустя несколько недель Эмбер попросила суд принудить Джонни Деппа пройти психиатрическую экспертизу, чтобы поставить под сомнение его текущее психическое состояние:

Депп может не пытаться оспаривать правдивость утверждений госпожи Херд о его насильственном и оскорбительном поведении в состоянии алкогольного опьянения, а также настаивать на отмене охранного ордера, после чего отказываться предоставлять суду доказательства, подтверждающие или опровергающие это,

— сказал на очередном слушании адвокат Эмбер Херд Дж. Бенджамин Роттенборн.

После публикации расшифровок в Daily Mail адвокаты Джонни Деппа заявили, что эти записи свидетельствуют о клевете Эмбер Херд (особенно идет речь о письме, в котором Эмбер описала в красках, как Депп бил ее, и фотографиях с запечатленным на них разгромом их дома) и указывают на то, что не он, а она практиковала домашнее насилие.

Напомним, в 2016 году после развода Эмбер обвинила Джонни в домашнем насилии (якобы он неоднократно избивал ее) и потребовала выдать временный охранный ордер, запрещающий Деппу приближаться к ней. Суд удовлетворил иск актрисы. Актер долго избегал встреч с Эмбер, после чего сам подал на бывшую жену в суд. За клевету с Эмбер Херд актер потребовал 50 миллионов долларов. Суды продолжаются до сих пор, а актеры собирают все новые и новые доказательства вины друг друга.

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