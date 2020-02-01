5 причин посмотреть сериал «Филатов» с Федором Бондарчуком

Федор Бондарчук…

В драмеди СТС Федор Бондарчук меняет кресло режиссера на… гинекологическое. Его герой — успешный врач Андрей Филатов, любимец женщин и примерный семьянин. На первый взгляд, жизнь прекрасна, но в один момент все рушится: от Филатова уходит жена, а бизнес становится неподъемной ношей. В роли светила гинекологии авторы сценария изначально видели именно Бондарчука. И не прогадали: в новом образе актер выглядит невероятно убедительно. К слову, его персонаж очаровывает пациенток не только в халате, но и в роскошных костюмах-тройках, специально пошитых на заказ. За пределами своего кабинета Филатов носит узкие брюки, приталенные пиджаки синего, серого цветов и в яркую клетку.

Федор Бондарчук в сериале «Филатов»

…и еще больше звезд

В «Филатове» в принципе собран по-настоящему звездный актерский состав. Роль супруги главного героя и бизнес-леди Алисы исполнила актриса Олеся Судзиловская. Экранными родителями востребованного гинеколога стали народные артисты Галина Польских и Эммануил Виторган. А секретаря в успешной клинике и единственную женщину, непокоренную обаятельным врачом, сыграла Мария Аронова. Такой актрису зрители еще не видели: красная помада, объемные ресницы, кокетливые блузы с бантами и пиджачки. «Моя Лора Пална получилась такой кисой-кисой», — шутила она на съемках. Самой юной звездой проекта стала 10-летняя Марта Тимофеева, за хрупкими плечами которой почти 50 кино- и телеработ.

Мария Аронова в сериале «Филатов»

Олеся Судзиловская в сериале «Филатов»

Бесплатный сеанс психоанализа

Как вернуть любимую жену, существует ли дружба между мужчиной и женщиной, как сохранить отношения с детьми после развода — каждая серия «Филатова» подобна сеансу у психолога. Только препарируют на экране при этом не зрителей, а героев, и наблюдать за этим неизменно увлекательно. В отдельных персонажах и вовсе узнаешь себя, и, возможно, именно такой взгляд со стороны может помочь разобраться в жизни и решить давние проблемы.

Образцовая клиника

Рабочее место Филатова построили буквально с нуля: площадь декорации составила 600 квадратных метров. Художники создали палату интенсивной терапии, двухместную палату, палату люкс, кабинет Филатова, его жены Алисы, коридор, лифт, ординаторскую и кабинет УЗИ. «Нам хотелось, чтобы визуально все выглядело точно и стерильно, вплоть до таких нюансов, как кнопка вызова медперсонала», — рассказывал художник-постановщик Герман Белан. По словам актеров сериала, декорации получились настолько правдоподобными, что им самим было трудно отличить их от настоящего медицинского заведения.

Эммануил Виторган в сериале «Филатов»

Полезная тема

Время идет, а популярность историй про лекарей не угасает. Зрителям нравится разгадывать медицинские ребусы, которых полно в сериале СТС, и наблюдать за тем, как бушуют страсти в коллективе врачей. Убедиться в этом несколько лет назад помог еще один проект СТС — «Дневник доктора Зайцевой». Теперь же пришло время познакомиться с новыми героями.

Егор Корешков в сериале «Филатов»

Максим Лагашкин в сериале «Филатов»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент Польши Анджей Дуда, вероятно, не поедет в Россию на мероприятия, посвященные 10-й годовщине смоленской трагедии, в результате которой погибли тогдашний польский глава государства Лех Качиньский и 94 члена польской правительственной делегации. Об этом 1 февраля в эфире радиостанции RMF FM заявил госсекратерь канцелярии президента Польши Анджей Дера. “Продолжаются переговоры в связи с напряженными польско-российскими […]