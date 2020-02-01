Поджог автомобиля журналистки «Радіо Свобода» сняли на видео

Поджог автомобиля журналистки «Радіо Свобода» сняли на видео

01.02.2020, 21:42, Новости дня

видео

Видео: Радіо Свобода Україна / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент Польши Анджей Дуда, вероятно, не поедет в Россию на мероприятия, посвященные 10-й годовщине смоленской трагедии, в результате которой погибли тогдашний польский глава государства Лех Качиньский и 94 члена польской правительственной делегации. Об этом 1 февраля в эфире радиостанции RMF FM заявил госсекратерь канцелярии президента Польши Анджей Дера.  “Продолжаются переговоры в связи с напряженными польско-российскими […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика