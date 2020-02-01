Поджог автомобиля журналистки «Радіо Свобода» сняли на видео

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Видео: Радіо Свобода Україна / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Президент Польши Анджей Дуда, вероятно, не поедет в Россию на мероприятия, посвященные 10-й годовщине смоленской трагедии, в результате которой погибли тогдашний польский глава государства Лех Качиньский и 94 члена польской правительственной делегации. Об этом 1 февраля в эфире радиостанции RMF FM заявил госсекратерь канцелярии президента Польши Анджей Дера. “Продолжаются переговоры в связи с напряженными польско-российскими […]
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