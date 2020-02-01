Овечкин – первый, Василевский – третий. В НХЛ назвали главных звезд января

В Национальной хоккейной лиге подвели итоги первого месяца 2020 года и назвали наиболее проявивших себя хоккеистов. Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин назван первой звездой января, а вратарь "Тампы-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский – третьей.

Ови в минувшем месяце принял участие в десяти матчах "кэпз", став автором 15 набранных очков: он забил 13 голов и отдал две голевые передачи. За январь он ворвался в десятку лучших снайперов в истории НХЛ, выйдя на чистое восьмое место.

Василевский также сыграл в десяти встречах "Тампы", из которых он помог своему клубу выиграть девять, а единственное поражение произошло в овертайме матча с "Даллас Старз". При этом также Андрей отличился двумя "сухими" матчами.

Второе же место занял нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Леон Драйзайтль. Немецкий хоккеист сыграл за "нефтяников" девять матчей, набрав в них 17 очков (6+11).

Источник: Вести

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