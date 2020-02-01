США вводит режим ЧС из-за распространения коронавируса

США вводит на территории страны режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением «уханьского» коронавируса. Об этом на брифинге в Белом доме заявил министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.

По словам Азара, такое решение президент США принял после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения. Режим ЧС на всей территории США начнет действовать с 17:00 2 февраля по вашингтонскому времени.

Теперь каждый американец, возвращающийся из китайской провинции Хубэй, где была зафиксирована первая вспышка вируса, будет подвергаться обязательному карантину в течение 14 дней. Кроме того, все граждане США, которые находились в течение последних 14 дней на территории материкового Китая, по прибытии на родину должны будут пройти тщательное обследование.

Министр здравоохранения также добавил, что президент Трамп подписал прокламацию, согласно которой предусматривается временное приостановка въезда в США иностранных граждан, представляющих риск передачи коронавируса. Данное ограничение касается иностранцев, побывавших на территории Китая 14 дней назад или менее. Исключение составят члены семей американских граждан и постоянные резиденты США.

По последним данным, из-за коронавируса нового типа умерли 259 человек. Число заболевших достигает 12 тысяч человек, почти две тысячи находятся в тяжелом состоянии.

31 января первых зараженных обнаружили на территории России. Это граждане Китая, проживающие в Забайкалье и Тюменской области. По сообщениям Роспотребнадзора, их состояние оценивается как стабильное. В ведомстве также заявили, что на данный момент больные изолированы, а их контакты проверены, поэтому риска распространения инфекции нет.

Кроме России и Китая случаи регистрации зараженных подтверждены также в 22 странах мира: США, Канаде, Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании, Швеции, Финляндии, ОАЭ, Австралии, Вьетнаме, Японии, Непале, Сингапуре, Южной Корее, Таиланде, Малайзии, Шри-Ланке, Камбодже, Индии на Филиппинах.

Ученые из Гонконга разработали первую вакцину против коронавируса, однако начать её использование можно будет только после серии клинических испытаний. По словам заведующего кафедрой инфекционных заболеваний Гонконгского университета Юена Квок-юнга, тестирование вакцины на животных займёт несколько месяцев. Ещё один год потребуется для проведения клинических испытаний на людях. Только после этого можно будет начать массовое использование вакцины в медицинских целях.

Австралийские ученые из научного института Доэрти заявили, что им удалось получить штамм китайского коронавируса в лабораторных условиях. Как говорится на сайте института, этот результат позволит международным лабораториям выявить важную информацию для борьбы с вспышкой заболевания. Штамм будет использован для диагностики заболевания не только в австралийских лабораториях и больницах, но и в лабораториях ВОЗ в Европе. Вирус вырастили из тканей пациента с подтвержденным диагнозом. Это первый случай выращивания коронавируса за пределами Китая.

Ранее The Insider собрал всю имеющуюся о новом вирусе информацию. Читайте также: Не выходи из комнаты. Как в России готовятся к коронавирусу и при чем тут «Арбидол» и чихание в локоть

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