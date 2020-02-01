Лига арабских государств отвергла «сделку века» США по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает Reuters.

Как завили участники лиги, представленный американским президентом Дональдом Трампом план, не приведет к справедливому мирному соглашению. В заявлении уточняется, что Лига арабских стран не будет сотрудничать с США, а Израиль не должен реализовывать план силой.

Ранее глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Палестина прекращает все отношения с США и Израилем после объявления Трампом о «сделке века».

Напомним, 28 января президент США Дональд Трамп огласил свой план мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта. Так называемая «сделка века» предполагает сосуществование Израиля и Палестины, сохранение Иерусалима неделимой столицей Израиля, а также статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей всех религий, разоружение палестинской группировки ХАМАС и создание полностью демилитаризованного палестинского государства.

О том, можно ли считать план Трампа реализуемым, как сделка может повлиять на будущее Палестины, а также при каких условиях палестинцы могли бы на нее пойти, The Insider рассказал кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ и эксперт института Ближнего Востока Сергей Серегичев.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз «не хорошо выполнял свою работу» в вопросе косовского урегулирования, сообщил осведомленный источник. По словам источника сербского издания Blic, близкого к ходу переговоров между Боррелем и президентом Сербии Александаром Вучичем, проходивших 31 января и 1 февраля, «Боррель заявил, что ЕС до […]