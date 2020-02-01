Россия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай

Власти России временно приостановили безвизовые туристические поездки в Китай на фоне вспышки заболевания, вызванного «уханьским» коронавирусом. Об этом сообщается в распоряжении правительства, которое опубликовано на его официальном сайте.

В документе говорится, мера принята «для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации».

Распоряжение начнет действовать с 00:0 2 февраля, сроки окончания его действия не приводятся.

Также МВД поручено временно приостановить выдачу разрешений на использование иностранных работников.

Ранее сообщалось, что 30 января также была приостановлена выдача электронных виз гражданам КНР. Официальное распоряжение было опубликовано на сайте МИДа. В ведомстве рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Китай.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что РФ ограничивает авиасообщение с Китаем. Предусматривается сохранение только регулярных рейсов «Аэрофлота» и рейсов четырех китайских авиакомпаний. Все полеты будут выполняться только из терминала F в московском аэропорту Шереметьево.

Напомним, что 31 января первых зараженных обнаружили на территории России. Это граждане Китая, проживающие в Забайкалье и Тюменской области. По сообщениям Роспотребнадзора, их состояние оценивается как стабильное. В ведомстве также заявили, что на данный момент больные изолированы, а их контакты проверены, поэтому риска распространения инфекции нет.

По последним данным, с декабря 2019 года из-за коронавируса нового типа умерли 259 человек. Число заболевших достигает 12 тысяч человек, 1795 человек находятся в тяжелом состоянии.

Кроме России и Китая случаи регистрации зараженных подтверждены также в других 22 странах мира: США, Канаде, Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании, Швеции, Финляндии, ОАЭ, Австралии, Вьетнаме, Японии, Непале, Сингапуре, Южной Корее, Таиланде, Малайзии, Шри-Ланке, Камбодже, Индии на Филиппинах.

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