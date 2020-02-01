Составлен рейтинг лучших авто для водителей-новичков

Составлен рейтинг лучших автомобилей для новичков. К первому транспорту предъявляется ряд требований: лёгкость в управлении, низкая стоимость обслуживания, достаточный уровень безопасности.

Открывает список Toyota Yaris с выносливым двигателем. Силовой агрегат авто имеет ресурс порядка 500 тысяч км, а купить модель от японского бренда можно за 750 тысяч рублей. Renault Logan с ценником около 330 тысяч рублей на вторичном рынке отличается высоким уровнем надёжности и станет хорошим выбором для водителя-новичка. Модель Lada Granta при относительно малом ценнике имеет высокий клиренс и бюджетную стоимость.

Лидерами списка стали модели Kia Rio и Volkswagen Polo. Купить на вторичном рынке их можно за 400-450 тысяч рублей. Продукты южнокорейского и немецкого автопрома удобны в управлении и отличаются высокой доступностью комплектующих. Расход топлива относительно низок, а выносливость в эксплуатации позволит набраться нужного опыта в управлении транспортным средством.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз «не хорошо выполнял свою работу» в вопросе косовского урегулирования, сообщил осведомленный источник. По словам источника сербского издания Blic, близкого к ходу переговоров между Боррелем и президентом Сербии Александаром Вучичем, проходивших 31 января и 1 февраля, «Боррель заявил, что ЕС до […]