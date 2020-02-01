Составлен рейтинг лучших авто для водителей-новичков

Составлен рейтинг лучших автомобилей для новичков. К первому транспорту предъявляется ряд требований: лёгкость в управлении, низкая стоимость обслуживания, достаточный уровень безопасности.
Открывает список Toyota Yaris с выносливым двигателем. Силовой агрегат авто имеет ресурс порядка 500 тысяч км, а купить модель от японского бренда можно за 750 тысяч рублей. Renault Logan с ценником около 330 тысяч рублей на вторичном рынке отличается высоким уровнем надёжности и станет хорошим выбором для водителя-новичка. Модель Lada Granta при относительно малом ценнике имеет высокий клиренс и бюджетную стоимость.
Лидерами списка стали модели Kia Rio и Volkswagen Polo. Купить на вторичном рынке их можно за 400-450 тысяч рублей. Продукты южнокорейского и немецкого автопрома удобны в управлении и отличаются высокой доступностью комплектующих. Расход топлива относительно низок, а выносливость в эксплуатации позволит набраться нужного опыта в управлении транспортным средством.
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