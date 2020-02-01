Иван Телегин уже не скрывает отношения с новой избранницей

Хоккеист Иван Телегин уже не скрывает свои отношения с новой избранницей. После расставания с певицей Пелагеей в личной жизни спортсмена появилась представительница столичной тусовки Мария Гончар.
Ради дочери Таисии, рожденной в их браке, супруги решили поддерживать дружеские отношения и даже провели совместный праздник в честь 3-летия девочки. Для Телегина она является вторым ребенком. Сына от гражданской супруги он оставил вскоре после его рождения. По словам близких друзей, к этому была причастна певица. Теперь же, пишут поклонники в Сети, «бумеранг» вернулся к ней. Хотя часть подписчиков все же считает, что традицию обвинений в адрес только женщины давно уже пора менять.
Иван Телегин после лечения в Германии отдыхает и восстанавливается от последствий травмы в обществе новой подруги. Известно, что она большая любительница различных светских мероприятий. Их можно встретить в ресторанах вместе с друзьями спортсмена, где они весело проводят время.
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