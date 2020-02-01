В Китае составили список книг для раскрытия тайны русской души

Китайская газета The Beijing News решила помочь читателям раскрыть тайну загадочной русской души и посоветовала четыре книги, с помощью которых это можно сделать.
На первом месте в списке оказалась книга «Танец Наташи: культурная история России» британского историка Орландо Файджеса. По мнению авторов статьи, в книге есть много исторических ошибок, однако она дает общее представление о русской культуре.
«Файджес указал, что у европеизированных русских наблюдается раздвоение личности. Их разум расколот на две части. Внешне они сознательно жили по установившимся европейским обычаям, но в душе у них были русские обычаи и чувства», – цитирует комментарий газеты «Царьград».
Далее следует сборник статей «Судьба России» Николая Бердяева. Произведение, по мнению китайского издания, тяжеловато, но содержит ключ к пониманию сути русской культуры.
Третьей стала книга «Русский дневник» Джона Стейнбека, который провел 40 дней в СССР в 1947 году. «Хотя социалистического Советского Союза, который он описал в своем произведении, больше не существует, некоторые явления, зафиксированные в путевых заметках 70-летней давности, отчасти знакомы китайскому народу», – отмечает издание.
И на четвертом месте авторы разместили роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». По их мнению, это один из лучших русских романов XX века, отражающий истинное безумие и боевой дух славянского народа. «Этот прекрасный русский роман стоит прочитать каждому, он наполнен иронией, юмором, безумием и романтикой. От чтения люди сходят с ума, а тело и душа наполняются таинственной дрожью», – сказано в статье The Beijing News.
Ранее о путешествии по РФ и своих попытках объяснить суть феномена «русской души» рассказал корреспондент из Дании.
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