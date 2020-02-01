Наука: ВОЗ против электронных сигарет

Отношение Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) к электронным сигаретам однозначно плохое. Британские учёные, в свою очередь, обвиняют ВОЗ в распространении «вопиющей дезинформации».

В начале недели на официальном сайте ВОЗ опубликован документ, в котором определено отношение этой организации к электронным сигаретам.

На обновлённой в середине прошлого года странице, посвящённой употреблению никотина в различных формах, ВОЗ заявляла, что «электронные сигареты не безвредны, но, как правило, менее опасны, чем сигареты». Также говорилось о том, что продолжается научная дискуссия и рано говорить об эффективности электронных сигарет как средства, помогающего бросить курить.

За полгода ясности не прибавилось, но опасения ВОЗ стали более многословными.

«Никотин вызывает сильную зависимость, а мозг молодых людей развивается до возраста 25 лет», — говорится в документе. Отмечается, что «воздействие никотина может иметь длительные, разрушительные последствия».

Как формируется табачная зависимость, читайте в материале «„Потерянный рай“ курильщиков».

Это порождает большое беспокойство на фоне стремительно растущей популярности вейпинга среди молодёжи во многих странах.

Тому, что использование электронных сигарет удерживает подростков от более вредных продуктов, доказательств практически нет. ВОЗ сообщает, что те, кто использует электронные сигареты, с большой вероятностью будут курить и обычные сигареты.

Отмечается, что пар электронных сигарет может нанести вред не только курильщику, но и его окружению, так как «обычно содержит токсичные вещества, включая гликоль, который используется для производства антифриза» (слушая такие аргументы, невозможно не вспомнить и об используемом в ядерных реакторах и производстве пестицидов монооксиде дигидрогена).

Позиция ВОЗ вызвала негативную реакцию в Британии. Деятели общественного здравоохранения Великобритании в целом поддерживают мнение о вейпинге как менее вредной альтернативе традиционным сигаретам. И британские эксперты называют документ ВОЗ вредоносным образцом антивейпингового активизма. В публикации на сайте One You (медиаорган исполнительного агентства Министерства здравоохранения и социального обеспечения Великобритании — Public Health England), утверждается, что вейпинг «по крайней мере на 95 % менее вреден, чем курение сигарет».

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