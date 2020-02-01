Три матча – семь голов. Холанд стал рекордсменом немецкой Бундеслиги

Норвежский новичок дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд продолжает удивлять своей результативностью весь футбольный континент. 19-летний вундеркинд в своем третьем матчей за желто-черных стал автором дубля. Теперь в его активе семь голов за Дортмунд.
Холанд отметился двумя забитыми мячами в матче 20 тура чемпионата Германии против берлинского "Униона". Встреча завершилась со счетом 5:0. Помимо норвежского бомбардира за "шмелей" забивали Джейдон Санчо, Марко Ройс и Аксель Витсель.
Холанд стал первым футболистом Бундеслиги, который забил семь мячей в трех стартовых за новый клуб играх. Примечательно, что для этого ему понадобилось семь ударов в створ ворот соперников. За "Боруссию" он сыграл 136 минуты.
Напомним, что Холанд пополнил дортмундцев в нынешнее трансферное окно, перейдя из австрийского "Ред Булл Зальцбург". Лишь за неполный сезон за "красных быков" норвежец отметился 17-ю голами в 16 играх, чем и привлек внимание со стороны "Боруссии".
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Депутат украинской Верховной рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар извинился за сделанное им пенсионерке из Кировоградского района предложение продать свою собаку, чтобы рассчитаться за газ. Женщина, позвонившая в студию ток-шоу "Голос народа" на телеканале "112 Украина", поинтересовалась, как прожить на пенсию в 80 долларов, оплачивая коммунальные услуги в размере больше ее пенсии даже при […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Автоновости: Посмотрите, как Рождественскую ёлку везут на крыше Jeep со скоростью 291 км/ч / 26 декабря
- У Джастина Бибера обнаружили смертельно опасную болезнь / 9 января
- Назван срок окончания испытаний ракеты «Сармат» / 24 декабря
- Зеленский предложил внести изменение в законодательство по избрании меры пресечения для подозреваемых в коррупции / 18 декабря
- Путин поздравил Трампа с Новым годом / 30 декабря
- «Влюбился, женился, ребенок родился»: российских мужчин захотели обучить отцовству / 21 января
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества – Офис президента / 8 декабря
- Правительство планирует скорректировать брачный возраст. Повысят его или понизят — не сообщается / 4 января