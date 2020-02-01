Спасатели выручили альпинистов, запросивших помощь на Эльбрусе

Спасатели выручили альпинистов, запросивших помощь на Эльбрусе

01.02.2020, 21:06, Новости дня

Альпинистов, запросивших о помощи с высоты 5200 метров Эльбруса, благополучно спустили, сообщил замначальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ Альберт Хаджиев.

Госпитализация не потребовалась ни одному из участников группы, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что группа спасателей МЧС РФ начала поисково-спасательные работы на Эльбрусе, так как на высоте у одного из альпинистов началась горная болезнь.

Источник: Вести



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