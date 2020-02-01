«Забрали нашу кроху»: Супруга Никиты Преснякова Алёна Краснова показала новорожденного племянника

«Забрали нашу кроху»: Супруга Никиты Преснякова Алёна Краснова показала новорожденного племянника

01.02.2020, 21:04, Разное

Российская модель, супруга Никиты Преснякова Алёна Краснова в разделе Stories аккаунта Instagram показала новорожденного племянника. В подписи к снимку невестка Кристины Орбакайте отметила, что долгожданного кроху наконец-то забрали из роддома.
Ранее Алёна Краснова в соцсети размещала фото с родной сестрой Яниной, ожидавшей рождения ребёнка, а совсем недавно модель пояснила подписчикам о «свершившемся событии» — появлении на свет её первого племянника. Мальчика назвали Мироном, а после выписки из роддома счастливая тётя устроила домашнюю вечеринку для близких друзей, решив шумно отпраздновать рождение нового и очень важного для неё человека.

В браке с Никитой Пресняковым Краснова живёт третий год, но «обзаводиться наследниками» молодая семья не торопится, делая упор на развитие карьер. Возможно, рождение маленького племянника сможет изменить взгляды пары на малышей, а приятные хлопоты сестры с новорожденным сыном «разбудят родительский инстинкт».



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Последнее: Российская модель, супруга Никиты Преснякова Алёна Краснова в разделе Stories аккаунта Instagram показала новорожденного племянника. В подписи к снимку невестка Кристины Орбакайте отметила, что долгожданного кроху наконец-то забрали из роддома. Ранее Алёна Краснова в соцсети размещала фото с родной сестрой Яниной, ожидавшей рождения ребёнка, а совсем недавно модель пояснила подписчикам о «свершившемся событии» — появлении […]

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