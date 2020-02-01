Сын Анфисы Чеховой Соломон отправил подписчикам матери добрые пожелания

Сын Анфисы Чеховой Соломон отправил подписчикам матери в Instagram добрые пожелания. Телеведущая разместила «простое семейное видео» на своей странице.

Соломон, рожденный в браке актрисы с грузинским актером Гурамом Баблишвили, после развода родителей три года назад сейчас живет вдвоем с мамой и собакой по кличке Картошка. Летом он уезжает на каникулы к своим родственникам в Грузию. Первое выступление 7-летнего сына Анфисы Чеховой перед зрителями состоялось совсем недавно, в эти выходные. На видео, по словам телеведущей, «без фильтров и постановки» мама попросила сына что-нибудь пожелать её поклонникам. К традиционным словам о здоровье и веселье ребенок добавил еще «сладости и вкусняшки».

Преданные фанаты, наверно, получили бы еще что-то, но в этот момент ворвавшийся в кадр Картошка нарушил идиллию облизыванием хозяев. Смеясь, Анфиса Чехова, упрекнула его в потере макияжа. Незамысловатая картинка из жизни семьи понравилась поклонникам, и они в ответ не поскупились на благодарность и пожелания хорошего отдыха.

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