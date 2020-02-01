Меган Маркл получила первую работу после ухода из королевской семьи

Супруга принца Гарри Меган Маркл недолго сидела без работы. Уже вскоре она станет ведущей одного из реалити-шоу на Netflix.
Накануне появилась информация, что Маркл вызвалась помочь своей близкой подруге Джессике Малруни – дизайнеру, решающей проблемы белых людей. В их задачу будет входить планирование второй свадебной церемонии для супругов, у которых не задалась первая. По сведениям инсайдеров из Page Six, Меган Маркл вряд ли станет регулярной соведущей Малруни, но точно будет появляться в некоторых выпусках ток-шоу.
Напомним, что около месяца назад принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл решили сложить свои полномочия, уехав из Великобритании. Данное решение было раскритиковано многими британцами, однако королева Елизавета II поддержала внука и его возлюбленную.
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