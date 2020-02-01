Названа вероятная причина отказа РФ в посадке самолета с летящими из Китая гражданами ФРГ

Россия не дает иностранным самолетам, вывозящим граждан своих стран из китайского Уханя, разрешения на технические посадки, сообщил источник в авиакругах.

Об этом информирует РИА «Новости», однако отмечается, что официального подтверждения информации пока нет.

При этом сообщается, что министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что обсудит эту ситуацию с МИД.

Ранее самолет с гражданами Германии, эвакуируемыми из китайского Уханя, вместо запланированной посадки в Москве приземлился в Хельсинки. Судно должно было совершить в Москве техническую остановку, при которой пассажиры не покидают борт самолета, но меняется экипаж.

Также сообщалось, что россиян из Китая доставят на родину 3-4 февраля.

Газета ВЗГЛЯД писала, что к спасению от коронавируса подключили военных.

Напомним, число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 11,7 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 259 случаев.





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Последнее: Россия не дает иностранным самолетам, вывозящим граждан своих стран из китайского Уханя, разрешения на технические посадки, сообщил источник в авиакругах. Об этом информирует РИА «Новости», однако отмечается, что официального подтверждения информации пока нет. При этом сообщается, что министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что обсудит эту ситуацию с МИД. Ранее самолет с гражданами Германии, эвакуируемыми […]