Названа вероятная причина отказа РФ в посадке самолета с летящими из Китая гражданами ФРГ

Названа вероятная причина отказа РФ в посадке самолета с летящими из Китая гражданами ФРГ

01.02.2020, 20:58, Новости дня

Россия не дает иностранным самолетам, вывозящим граждан своих стран из китайского Уханя, разрешения на технические посадки, сообщил источник в авиакругах.

Об этом информирует РИА «Новости», однако отмечается, что официального подтверждения информации пока нет.

При этом сообщается, что министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что обсудит эту ситуацию с МИД.

Ранее самолет с гражданами Германии, эвакуируемыми из китайского Уханя, вместо запланированной посадки в Москве приземлился в Хельсинки. Судно должно было совершить в Москве техническую остановку, при которой пассажиры не покидают борт самолета, но меняется экипаж.

Также сообщалось, что россиян из Китая доставят на родину 3-4 февраля.

Газета ВЗГЛЯД писала, что к спасению от коронавируса подключили военных.

Напомним, число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 11,7 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 259 случаев.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Россия не дает иностранным самолетам, вывозящим граждан своих стран из китайского Уханя, разрешения на технические посадки, сообщил источник в авиакругах. Об этом информирует РИА «Новости», однако отмечается, что официального подтверждения информации пока нет. При этом сообщается, что министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что обсудит эту ситуацию с МИД. Ранее самолет с гражданами Германии, эвакуируемыми […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика