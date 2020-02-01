Испытания вакцины против коронавируса могут начаться уже через три месяца

Испытания вакцины против нового уханьского коронавируса могут начаться уже через три месяца, заявил Энтони Фауси, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.

Это достаточно быстро в сравнении, к примеру, с вакциной против тяжелого острого респираторного синдрома (САРС) – тогда на подготовку вакцины к клиническим испытаниям у ученых ушло 20 месяцев.

Впрочем, это не значит, что прививку от уханьского коронавируса можно будет сделать уже через три месяца – вакцину нужно будет проверить на безопасность и эффективность. Это может занять еще несколько месяцев.

Однако время от начала вспышки до разработки возможной вакцины является рекордно коротким, благодаря отчасти новому способу вакцинации.

С тех пор, как Эдвард Дженнер разработал первую в мире вакцину в 18 веке – она была предназначена для профилактики оспы – все вакцины работали примерно по одному и тому же принципу. Пациентам делали прививку, в которой содержались ослабленные или мертвые микробы или части их ключевых белков. Иммунная система организма на них реагировала, и в следующий раз при появлении такого же микроба тело могло распознать и нейтрализовать его.

В последние годы ученые начали исследовать другой подход. Вместо того, чтобы делать инъекцию, в которой содержатся части вируса, в экспериментальных вакцинах находятся генетические коды частей вируса, что позволяет пациентам, точнее, их иммунной системе производить точно такие же коды.

Активным ингредиентом в этих вакцинах являются ДНК или РНК – генетические инструкции для построения белков.

По словам профессора молекулярной микробиологии Эндрю Пекоша, для создания прививок больше не нужны инфекционные вирусы. Все, что нужно ученым – генетический код вируса. По словам Пекоша, впервые такая возможность появилась в самом начале нынешней вспышки.

Китайские ученые впервые сообщили о первых случаях необычной пневмонии 31 декабря 2019 года. Они изолировали новый коронавирус и опубликовали его полный геном.

Получив генетический код вируса, компания Inovio Pharmaceuticals и создала вакцину против него в течение трех часов. Производство началось уже на следующий день.

Вакцина Inovio основана на ДНК. Две другие компании, Moderna и CureVac, используют РНК. Если ДНК – это главный код белка, то мРНК – рабочая копия, используемая организмом для превращения кодов в готовые антитела.

Обе методики могут быть легко адаптированы в случае появления новых вирусов. Inovio проводит клинические испытания вакцины против МЕРС – ближневосточного респираторного синдрома, вызываемого другим коронавирусом. Компания также работает над прививками против зики, эболы, лассы, ВИЧ и других заболеваний.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Испытания вакцины против нового уханьского коронавируса могут начаться уже через три месяца, заявил Энтони Фауси, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США. Это достаточно быстро в сравнении, к примеру, с вакциной против тяжелого острого респираторного синдрома (САРС) – тогда на подготовку вакцины к клиническим испытаниям у ученых ушло 20 месяцев. Впрочем, это не значит, […]