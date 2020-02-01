VOAэкспресс 1 февраля 2020

Помпео в Минске
Госсекретарь США прибыл в Минск, где провел встречу с президентом Беларуси и главой МИД республики. О чем говорили Майк Помпео и Александр Лукашенко, а также что пообещал белорусским властям глава Госдепартамента?
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Коронавирус
США объявили о введении мер по борьбе с распространением нового коронавируса. В их числе — помещение в карантин, запрет на въезд в США и мониторинг состояния здоровья у лиц, которые могут быть носителями вируса
Хай, Tech!
Андрей Цветков рассказывает о компании из штата Нью-Джерси, которая производит одежду… из жидкости. В чем преимущества получаемого материала — узнайте в новом выпуске «Хай, Tech!»
Музыка эпохи
#Музыкаэпохи — 5 фактов о культовых песнях американских музыкантов. В этом выпуске — кавер на песню Personal Jesus британской группы Depeche Mode в исполнении Мэрилина Мэнсона.
Знаем Talk
Согласно опросу, проведенному CNN Travel, итальянский, французский и испанский языки (и акценты) считаются самыми сексуальными. Что вообще определяет привлекательность языка? Обсуждаем в новом выпуске подкаста «Знаем Talk» с Ксенией Турковой
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Последнее: Испытания вакцины против нового уханьского коронавируса могут начаться уже через три месяца, заявил Энтони Фауси, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США. Это достаточно быстро в сравнении, к примеру, с вакциной против тяжелого острого респираторного синдрома (САРС) – тогда на подготовку вакцины к клиническим испытаниям у ученых ушло 20 месяцев. Впрочем, это не значит, […]
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