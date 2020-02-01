Петра Чернышёва снова обвинили в изменах Анастасии Заворотнюк

Петра Чернышёва снова обвинили в изменах Анастасии Заворотнюк

01.02.2020, 20:47, Разное

Российского фигуриста Петра Чернышёва снова обвинили в изменах законной супруге, актрисе театра и кино Анастасии Заворотнюк. Читатели интернет-портала «Дни.ру» даже приводят некоторые, на их взгляд, неоспоримые факты.
В браке с Петром Чернышёвым Анастасия Заворотнюк живёт более 10 лет. В 2018 году после проведения процедуры ЭКО у пары родилась долгожданная совместная дочь Мила, но и до, и после этого в Сети и прессе не раз появлялась информация об изменах фигуриста, которую супруги регулярно опровергали. Многие фолловеры не верят, что семья не оказывалась на грани развода, в качестве примера приводя постоянное отсутствие Чернышёва на днях рождения жены. Однажды, когда Заворотнюк праздновала очередные именины, фигурист вместо того, чтобы быть с ней рядом, уехал на гастроли и даже якобы делал «провокационные» снимки с коллегой из США Наоми Ланг.

Часть фолловеров уверена, что брак Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва только первые пару лет был по-настоящему крепким и счастливым, а затем начал «трещать по швам». Пользователи Сети вспоминают о совместных фото фигуриста с другими женщинами, присутствие без супруги на «светских тусовках», поездки на курорт, что якобы также может служить подтверждением неоднократных измен. К тому же, «дыма без огня не бывает», поэтому паре постоянно и приходилось делать опровержения, возможно, всё-таки правдивой информации.



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Последнее: Российского фигуриста Петра Чернышёва снова обвинили в изменах законной супруге, актрисе театра и кино Анастасии Заворотнюк. Читатели интернет-портала «Дни.ру» даже приводят некоторые, на их взгляд, неоспоримые факты. В браке с Петром Чернышёвым Анастасия Заворотнюк живёт более 10 лет. В 2018 году после проведения процедуры ЭКО у пары родилась долгожданная совместная дочь Мила, но и до, […]

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