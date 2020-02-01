«Мужа начало колотить»: Валерия рассказала о ссоре «на ровном месте» с Иосифом Пригожиным

Популярная отечественная эстрадная исполнительница Валерия на странице в Instagram обнародовала небольшое видео, снятое в аэропорту. Вместе с супругом продюсером Иосифом Пригожиным она отправилась в однодневную поездку, но перед этим пара поссорилась «на ровном месте», причём, как заметила певица, «мужа начало колотить».

В кадрах ролика, являющегося второй частью «семейной ссоры», Валерия и Иосиф Пригожин обсуждают причину конфликта – обнаруженные в багаже супруги весы. Почему-то данный факт вызвал у продюсера неимоверное негодование, при том, что певица постоянно берёт с собой в поездки данную вещь, но никогда муж на это столь остро не реагировал. Описывая состояние Пригожина, Валерия отмечает, что его просто «колотило», но для этого по сути не было вообще никакого повода.

В завершение публикации певица предположила, что супруг просто «встал не с той ноги», поэтому и случился несколько странный конфликт. Пригожин же в ролике пожаловался на непростую обстановку, констатировав: «Вот так и живём!».

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