Ирина Померанцева рассказала о любовнице покойного артиста Данилы Перова

Коллега недавно умершего артиста Данилы Перова Ирина Померанцева рассказала, что у него появилась любовница за несколько месяцев до ухода из жизни. Хотя в 2019 году сын Раисы Рязановой отмечал со своей женой жемчужную свадьбу, слухи о проблемах в семье существовали уже длительное время.

Померанцева заявила, что Данила Перов завел роман с коллегой по театру Екатериной Африкантовой. Впрочем, даже ради новой возлюбленной артист бы никогда не ушел из семьи, ведь семейные отношения были приоритетом для него, к тому же, и его мать была бы категорически против. Кроме того, она выделила его талант и доброту, что и помогло Перову достичь успехов на сцене.

Стоит напомнить, что сын легендарной актрисы Раисы Рязановой умер на 52-м году жизни из-за разрыва тромба. Инцидент произошел через несколько часов после его заключительного спектакля.

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