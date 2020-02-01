В Красноярском крае проверят школу с учительской в туалете

В Красноярском крае проверят школу с учительской в туалете

01.02.2020, 20:44, Новости дня

Министерство образования Красноярского края прояснит ситуацию со школой №41 города Иланский, где учителя якобы работают в туалете из-за аварийного состоянии здания.

«Мы ничего не можем сказать сейчас. Управление образования Иланского района не работает сегодня. В понедельник министерство образования края направит официальный запрос с просьбой пояснить ситуацию. После будет принято решение», – сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА «Новости».

Руководство школы пока ситуацию не прокомментировало.

Ранее СМИ сообщали, что школа находится в аварийном состоянии, поэтому часть кабинетов закрыта, а педагоги вынуждены работать в уборной.

При этом в пятницу в городе Иланский девятиклассник выбил школьнику глаз молотком, пострадавший может лишиться зрения.



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Последнее: Министерство образования Красноярского края прояснит ситуацию со школой №41 города Иланский, где учителя якобы работают в туалете из-за аварийного состоянии здания. «Мы ничего не можем сказать сейчас. Управление образования Иланского района не работает сегодня. В понедельник министерство образования края направит официальный запрос с просьбой пояснить ситуацию. После будет принято решение», – сообщили в пресс-службе ведомства, […]

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