В Красноярском крае проверят школу с учительской в туалете

Министерство образования Красноярского края прояснит ситуацию со школой №41 города Иланский, где учителя якобы работают в туалете из-за аварийного состоянии здания.
«Мы ничего не можем сказать сейчас. Управление образования Иланского района не работает сегодня. В понедельник министерство образования края направит официальный запрос с просьбой пояснить ситуацию. После будет принято решение», – сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА «Новости».
Руководство школы пока ситуацию не прокомментировало.
Ранее СМИ сообщали, что школа находится в аварийном состоянии, поэтому часть кабинетов закрыта, а педагоги вынуждены работать в уборной.
При этом в пятницу в городе Иланский девятиклассник выбил школьнику глаз молотком, пострадавший может лишиться зрения.
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Последнее: Министерство образования Красноярского края прояснит ситуацию со школой №41 города Иланский, где учителя якобы работают в туалете из-за аварийного состоянии здания. «Мы ничего не можем сказать сейчас. Управление образования Иланского района не работает сегодня. В понедельник министерство образования края направит официальный запрос с просьбой пояснить ситуацию. После будет принято решение», – сообщили в пресс-службе ведомства, […]
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