В январе план поступлений в госбюджет Украины не выполнен – Минфин

В январе в Украине не выполнен план поступлений в общий фонд государственного бюджета. Об этом 1 февраля проинформировали в Министерстве финансов.
«По оперативным данным ГКСУ (Государственной казначейской службы Украины. – «ГОРДОН») о выполнении бюджета, в январе доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд грн и были на 13,8 млрд грн меньше росписи. Главной причиной недовыполнения доходов стали существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года», – сказано в сообщении.
В числе показателей, которые повлияли на поступления в бюджет, в Минфине указали обменный курс гривны (расчетный был 27 грн/$, средний в январе – 24,1 грн/$), а также ниже расчетных объем импорта и цену на газ.
Верховная Рада приняла в целом проект госбюджета на 2020 год 14 ноября 2019 года. 2 декабря документ подписал спикер парламента Дмитрий Разумков, 11 декабря – президент Владимир Зеленский.
Доходы госбюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1,093 трлн грн, расходы – 1,18 трлн грн.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: В январе в Украине не выполнен план поступлений в общий фонд государственного бюджета. Об этом 1 февраля проинформировали в Министерстве финансов. «По оперативным данным ГКСУ (Государственной казначейской службы Украины. – «ГОРДОН») о выполнении бюджета, в январе доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд грн и были на 13,8 млрд грн меньше росписи. Главной причиной недовыполнения […]
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