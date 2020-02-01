В январе план поступлений в госбюджет Украины не выполнен – Минфин

В январе план поступлений в госбюджет Украины не выполнен – Минфин

01.02.2020, 20:42, Новости дня

В январе в Украине не выполнен план поступлений в общий фонд государственного бюджета. Об этом 1 февраля проинформировали в Министерстве финансов.

«По оперативным данным ГКСУ (Государственной казначейской службы Украины. – «ГОРДОН») о выполнении бюджета, в январе доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд грн и были на 13,8 млрд грн меньше росписи. Главной причиной недовыполнения доходов стали существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года», – сказано в сообщении.

В числе показателей, которые повлияли на поступления в бюджет, в Минфине указали обменный курс гривны (расчетный был 27 грн/$, средний в январе – 24,1 грн/$), а также ниже расчетных объем импорта и цену на газ.

Верховная Рада приняла в целом проект госбюджета на 2020 год 14 ноября 2019 года. 2 декабря документ подписал спикер парламента Дмитрий Разумков, 11 декабря – президент Владимир Зеленский.

Доходы госбюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1,093 трлн грн, расходы – 1,18 трлн грн.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В январе в Украине не выполнен план поступлений в общий фонд государственного бюджета. Об этом 1 февраля проинформировали в Министерстве финансов. «По оперативным данным ГКСУ (Государственной казначейской службы Украины. – «ГОРДОН») о выполнении бюджета, в январе доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд грн и были на 13,8 млрд грн меньше росписи. Главной причиной недовыполнения […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика