Мнение: О чем ты, Ваня?

Журналист Иван Голунов предложил гражданам помочь семьям полицейских, арестованных басманным правосудием по обвинению в том, что они подбросили ему наркотики.

По словам самого Ивана Голунова, до зарплаты у него осталось «около 5 тысяч рублей», но он все равно готов помочь. То есть, если называть вещи своими именами, оставив в стороне благородное кокетство, сам Иван Голунов беден, помочь семьям своих обидчиков не имеет возможности. А вы, граждане, — шлите деньги.

Радио «Эхо Москвы» оперативно организовало опрос на своем сайте. 96% проголосовавших, как бы это сказать помягче, послало идею помощи куда подальше. Голосование по телефону среди слушателей дало цифру в 80% несогласных. Это, мы полагаем, при полном уважении к Ивану Голунову.

И правда, Иван, какая к дьяволу помощь?

Если общее мнение таково, что арестованные пошли на преступление по указанию начальства, то это самое мафиозное начальство и должно помогать семьям арестованных.

Если под крышей «государство» существует мафия, то у нее должен быть «общак» для помощи своим членам (в том числе «пехоте») попавшим на задании, данном сверху, в капкан общественного возмущения. И мы считаем, что самосвалы денег полковника МВД Захарченко и полковника ФСБ Черкалина очень похожи на такого рода «общаки».

Но если помощь пехотинцам мафии из «общака» крестными отцами в генеральских лампасах не предусмотрена, то это – нарушение понятий, свидетельство того, что руководители «семьи» обкрадывают своих подчиненных. «Поматросили и бросили».

Кроме того, на что рассчитывали те, кто подбрасывал наркотики Ивану Голунову? Те, кто его бил? На то, что все пройдет чисто? Они тогда о своих семьях думали? Что с их детьми будет в случае ареста папаш? С мафиозным начальством договорились, что в случае чего помощь из «общака» будет оказана?

Или у них там схема другая – они работали на «кормлении» — сами зарабатывали на преступлениях, а начальство их покрывало в обмен на задания? Тогда это в чистом виде «самозанятость» — без гарантий по мафиозному «Трудовому кодексу».

В общем, сажать в СИЗО полицейских не стоило. Хватило бы домашнего ареста. В особенности принимая во внимание, что в тюрьме на них будут давить, чтобы «признались» будто все сами придумали. А начальство, как всегда, не виновато.

Но, что касается денежных вопросов, то соваться в это дело не стоит. Пусть они там сами в своем мафиозном синдикате разбираются, кто, что и кому должен и чем обязан. Это их терки. Мы в их понятия входить не обязаны. Нам это не нужно. От винта им. Мы любим мафию только в американском кино.

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Источник: СерпомПо

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