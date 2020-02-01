Приостановлены безвизовые поездки между Россией и КНР

Российское правительство выпустило распоряжение, в соответствии с которым временно приостанавливаются безвизовые групповые туристические поездки в Китай. Документ опубликован на сайте кабмина.
Это сделано для обеспечения безопасности российского государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавируса 2019-nCoV в РФ.
Реализацию распоряжения поручено обеспечить ФСБ РФ с нуля часов местного времени 2 февраля.
МВД РФ и его территориальным органам предписано временно приостановить прием и оформление документов для въезда в Россию китайским гражданам, которые отправляются в страну на работу.
МИД РФ поручено временно приостановить оформление и выдачу рабочих виз гражданам КНР. Российское внешнеполитическое ведомство должно уведомить об этом китайскую сторону и объяснить, что данные меры вызваны особыми обстоятельствами и носят временный характер.
Организация безвизовых групповых турпоездок предусмотрена соглашением, заключенным между РФ и КНР.
Ранее в связи с распространением коронавируса между Россией и Китаем было приостановлено железнодорожное сообщение, введен особый режим авиасообщения.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: К 1 февраля в Китае новым вирусом заразились около 12 тысяч человек. Погибших — 259, но и почти столько же победивших болезнь. Вне Китая последние новости такие: единичные случаи заболевания — уже в 26 странах. Первый случай заражения зафиксирован в Испании. США в связи с распространением инфекции ввели режим чрезвычайной ситуации. А в РФ оба заразившихся гражданина […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Габбарт объяснила решение не поддерживать импичмент Трампа / 19 декабря
- Кроссовер Toyota Raize вызвал ажиотажный спрос / 17 декабря
- Путин отметил важность проекта «Россия – страна возможностей» / 15 января
- Государство не должно вмешиваться в работу СМИ – Еврофедерация журналистов об украинском законопроекте про дезинформацию / 23 января
- Путин объяснил, как повысить реальные доходы / 19 декабря
- В Омске прошел митинг из-за смерти Дмитрия Федорова. После заявления о подброшенных наркотиках его нашли обезглавленным / 4 января
- Нафтогаз не исключил прямых закупок газа у Газпрома / 20 января
- Автоновости: Made in Japan: 6 чистокровных «японцев» стоимостью до 2 млн рублей / 23 января