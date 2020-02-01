Приостановлены безвизовые поездки между Россией и КНР

Приостановлены безвизовые поездки между Россией и КНР

01.02.2020, 20:30, Новости дня

Российское правительство выпустило распоряжение, в соответствии с которым временно приостанавливаются безвизовые групповые туристические поездки в Китай. Документ опубликован на сайте кабмина.

Это сделано для обеспечения безопасности российского государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавируса 2019-nCoV в РФ.

Реализацию распоряжения поручено обеспечить ФСБ РФ с нуля часов местного времени 2 февраля.

МВД РФ и его территориальным органам предписано временно приостановить прием и оформление документов для въезда в Россию китайским гражданам, которые отправляются в страну на работу.

МИД РФ поручено временно приостановить оформление и выдачу рабочих виз гражданам КНР. Российское внешнеполитическое ведомство должно уведомить об этом китайскую сторону и объяснить, что данные меры вызваны особыми обстоятельствами и носят временный характер.

Организация безвизовых групповых турпоездок предусмотрена соглашением, заключенным между РФ и КНР.

Ранее в связи с распространением коронавируса между Россией и Китаем было приостановлено железнодорожное сообщение, введен особый режим авиасообщения.

Источник: Вести



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