Дети отравились хлоркой в бассейне Перми

В Перми госпитализированы семеро детей. По предварительным данным, они отравились хлоркой в бассейне сауны, информирует пресс-служба городской службы скорой помощи.

«Пострадали 13 человек: 5 взрослых и 8 детей, семь из них госпитализированы. По предварительной информации, причиной отравления послужило неблагоприятное действие хлорсодержащих веществ. Диагнозы уточняются в стационаре, вся необходимая помощь детям оказывается», – сказано в сообщении скорой помощи, передает РИА «Новости».

Как уточнили в Минздраве региона, в сауне 12 человек, в том числе семь детей, почувствовали недомогание после контакта с водой. Состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В ведомстве отметили, что на месте работают сотрудники Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что у отравившихся водой в Кизляре обнаружили дизентерию.

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