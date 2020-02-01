Питерский храм пытались сжечь при помощи бутылки с горючкой

Неизвестный злоумышленник пытался устроить пожар в церкви, расположенной на Искровском проспекте в Невском районе Санкт-Петербурга. Для этого он бросил через церковный забор горящий предмет. Однако пожара не случилось, пострадала лишь стена храма, на которой осела копоть. Никто из людей не пострадал.
По данным издания "Фонтанка", на территорию церкви была брошена горящая бутылка с зажигательной смесью. Оно же уточняет, что на Искровском проспекте в Северной столице находится храм апостола Петра.
По этому факту полиция проводит проверку.
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