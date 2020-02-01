Мнение: «Толока»

Мнение: «Толока»

01.02.2020, 20:30, Разное

Трейлер украинского (!) фильма "Толока".

Налицо горячечный бред вызванный тяжелой формой русофобии авторов.

Источник: Colonel Cassad



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