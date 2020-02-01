Мнение: «Толока»

Трейлер украинского (!) фильма "Толока".
Налицо горячечный бред вызванный тяжелой формой русофобии авторов.
Источник: Colonel Cassad
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