Лукашенко пошутил о белорусской диктатуре перед пообещавшим нефть Помпео

Президент Белоруссии показал свое чувство юмор на встрече с американским госсекретарем.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил об особенностях местной диктатуры во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео. Визит американского политика в республику стал первым за всю историю отношений двух стран.

«У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу-воскресенье, а президент работает», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул в беседе с американским госсекретарем, что Помпео приехал «в нормальную страну, где живет нормальный народ». Кроме того, он упомянул миролюбивость белорусов и объяснил ее проявление тем, что нации пришлось пережить во время Второй мировой.

«Каждый третий белорус в этой войне погиб. Это говорит само за себя», — заявил Лукашенко.

Во время встречи Помпео заявил, что США готовы обеспечить Белоруссию нефтью по конкурентным ценам на 100%. «И все, что вам нужно, — обратиться к нам», — подчеркнул госсекретарь США. По словам Помпео, это не значит, что республика должна выбирать между США и Россией. В то же время американский политик отметил, что США пока не готовы окончательно снять санкции с Белоруссии.

Белорусская сторона с начала 2020 года не может договориться с Россией о цене контракта на поставки и транзит нефти в Европу. Накануне Белоруссия опубликовала новые тарифы на транзит российского сырья с 1 февраля — они выросли на 6,6%. До этого Лукашенко поручил искать альтернативные источники нефти для белорусских НПЗ. Так, Белоруссия уже начала пробные танкерные поставки нефти из Норвегии через Прибалтику.

В декабре 2019 года Лукашенко заявил, что РФ требует от него суверенитета.

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