Боявшихся заразных посылок из Китая россиян успокоили

ВОЗ сделала заявление о возможности попадания коронавируса в китайские товары.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне распространения нового типа коронавируса в Китае заявила о том, что получение посылок и писем из этой страны не представляет для людей угрозу.

«Да, это безопасно. Люди, которые получают посылки из Китая, не подвергаются риску заражения 2019nCoV. Исходя из предыдущего анализа нам известно, что на объектах, таких как письма и посылки, коронавирусы долго не живут», — приводится в Twitter-аккаунте организации ответ на вопрос, «безопасно ли получать письма или посылки из Китая».

Число заразившихся короновирусом по состоянию на 1 февраля выросло на 2 тысячи, до 11 281 человек в Китае, еще 124 зараженных выявили в других странах. От вирусной инфекции скончались уже 259 человек.

Ранее ВОЗ признала распространение коронавируса 2019nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения.

31 января впервые коронавирус выявили на территории России, в Забайкалье и Тюменской области. «Блокнот» также рассказал об их состоянии здоровья. 1 февраля в Приморском крае началась эвакуация россиян из Китая.

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