Патриарх Кирилл после встречи с Путиным захотел вписать бога в Конституцию

По его словам, идея веры в бога должна присутствовать в главном законе страны.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил обсудить возможность того, чтобы вписать веру в бога в Конституцию России. Об этом он сказал на трапезе по случаю одиннадцатой годовщины интронизации, сообщил в Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался бог. Потому что большинство российских граждан в бога верят. Я не говорю только о православных — я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других. Если в гимне может быть „богом хранимая родная страна“, почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?», — приводятся слова патриарха.

По его утверждению, такая возвышенная идея, как вера в бога, должна присутствовать в главном законе страны.

Перед этим заявлением патриарх Кирилл встретился с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поздравил епископа с 11-й годовщиной интронизации и поблагодарил его «за любовь и к вере, и к Отечеству».

В январе Путин внес в Думу законопроект с поправками в Конституцию 20 января. 23 января депутаты поддержали его единогласно в первом чтении. Второе чтение намечалось на 11 февраля.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: К 1 февраля в Китае новым вирусом заразились около 12 тысяч человек. Погибших — 259, но и почти столько же победивших болезнь. Вне Китая последние новости такие: единичные случаи заболевания — уже в 26 странах. Первый случай заражения зафиксирован в Испании. США в связи с распространением инфекции ввели режим чрезвычайной ситуации. А в РФ оба заразившихся гражданина […]