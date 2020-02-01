«Оружие против Поднебесной». Поклонская задумалась об истинном происхождении коронавируса

Депутат рассказала об эпидемия наглости, жадности и коррупции.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская объяснила эпидемию коронавируса возможным заговором против Китая. Своим видением ситуации бывший прокурор Крыма поделилась в Telegram.
«Сейчас все обсуждают китайский коронавирус. Да, это страшная болезнь… Возможно, это такое оружие против Поднебесной, чтобы все разорвали с Пекином торговые отношения», — написала Поклонская.
Однако на фоне «этих ужасных новостей в стиле сериала «Ходячие мертвецы»» нельзя забывать о других важнейших проблемах, продолжила депутат. По ее словам, в России очень дорого болеть: лекарства от обычного гриппа стоят безумных денег, а многие аптеки превратились в супермаркеты, которые заботятся лишь о прибыли и заключают маркетинговые контракты с производителями.
В результате пациент приходит с рецептом от врача, но ему говорят, что нужного препарата нет и рекомендуют приобрести аналог, который в 2-3 раза дороже или «абсолютно неэффективный вроде «Эвалара»», утверждает депутат. «Это просто позорище!» — возмутилась Поклонская.
Парламентарий призвала государство инвестировать в производство недорогих, но качественных аналогов зарубежных лекарств и провести тщательную проверку аптек.
Также, по словам Поклонской, ей рассказали историю «про ученых-мошенников, которые занимаются разработкой не лекарств, а «пустышек»». За такое надо давать «не премии с откатами», а отправлять в тюрьму на несколько лет, уверена депутат.
«У нас и так страшная эпидемия наглости, жадности и коррупции… А ведь основная задача фармацевтов — спасать жизнь людей, а не обманывать их, зарабатывая на этом огромные деньги», — заключила Поклонская.
Число заразившихся короновирусом по состоянию на 1 февраля выросло на 2 тысячи, до 11 281 человек в Китае, еще 124 зараженных выявили в других странах. От вирусной инфекции скончались уже 259 человек.
Ранее ВОЗ признала распространение коронавируса 2019nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения. 31 января впервые коронавирус выявили на территории России, в Забайкалье и Тюменской области. «Блокнот» также рассказал об их состоянии здоровья. 1 февраля началась эвакуация россиян из Китая.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Лига арабских государств отвергла «сделку века» США по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает Reuters. Как завили участники лиги, представленный американским президентом Дональдом Трампом план, не приведет к справедливому мирному соглашению. В заявлении уточняется, что Лига арабских стран не будет сотрудничать с США, а Израиль не должен реализовывать план силой. Ранее глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Более 600 заболевших. Китайский город Ухань закрыли на карантин из-за смертельного вируса / 23 января
- Рада сделала еще один шаг к отмене депутатской неприкосновенности. Как голосовали по фракциям / 18 декабря
- Бутусов заявил, что подозреваемому в убийстве сына депутата Вячеслава Соболева 18 лет / 2 декабря
- Остапчук о своем разводе: Жизнь дана лишь раз / 23 января
- Бывшей королеве красоты удалили часть черепа / 25 декабря
- Российские генетики раскрыли причину редкой болезни / 10 декабря
- Haval раскрыл планы на российском рынке / 23 декабря
- Высший суд ЕС отклонил жалобу Польши на приостановку решения по доступу к OPAL / 4 декабря