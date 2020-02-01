«Оружие против Поднебесной». Поклонская задумалась об истинном происхождении коронавируса

Депутат рассказала об эпидемия наглости, жадности и коррупции.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская объяснила эпидемию коронавируса возможным заговором против Китая. Своим видением ситуации бывший прокурор Крыма поделилась в Telegram.

«Сейчас все обсуждают китайский коронавирус. Да, это страшная болезнь… Возможно, это такое оружие против Поднебесной, чтобы все разорвали с Пекином торговые отношения», — написала Поклонская.

Однако на фоне «этих ужасных новостей в стиле сериала «Ходячие мертвецы»» нельзя забывать о других важнейших проблемах, продолжила депутат. По ее словам, в России очень дорого болеть: лекарства от обычного гриппа стоят безумных денег, а многие аптеки превратились в супермаркеты, которые заботятся лишь о прибыли и заключают маркетинговые контракты с производителями.

В результате пациент приходит с рецептом от врача, но ему говорят, что нужного препарата нет и рекомендуют приобрести аналог, который в 2-3 раза дороже или «абсолютно неэффективный вроде «Эвалара»», утверждает депутат. «Это просто позорище!» — возмутилась Поклонская.

Парламентарий призвала государство инвестировать в производство недорогих, но качественных аналогов зарубежных лекарств и провести тщательную проверку аптек.

Также, по словам Поклонской, ей рассказали историю «про ученых-мошенников, которые занимаются разработкой не лекарств, а «пустышек»». За такое надо давать «не премии с откатами», а отправлять в тюрьму на несколько лет, уверена депутат.

«У нас и так страшная эпидемия наглости, жадности и коррупции… А ведь основная задача фармацевтов — спасать жизнь людей, а не обманывать их, зарабатывая на этом огромные деньги», — заключила Поклонская.

Число заразившихся короновирусом по состоянию на 1 февраля выросло на 2 тысячи, до 11 281 человек в Китае, еще 124 зараженных выявили в других странах. От вирусной инфекции скончались уже 259 человек.

Ранее ВОЗ признала распространение коронавируса 2019nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения. 31 января впервые коронавирус выявили на территории России, в Забайкалье и Тюменской области. «Блокнот» также рассказал об их состоянии здоровья. 1 февраля началась эвакуация россиян из Китая.

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