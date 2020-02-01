В российской школе пожаловались на заклеенные скотчем окна

Из-за этого школьники простывают в холодных кабинетах.

Родители учащихся школы в тверском поселке Химинститут рассказали, что в учебном заведении последние несколько лет заклеивают старые окна. Их хотят поменять, но директор школы по неизвестным причинам не разрешает это сделать.

В результате из-за нерешенной проблемы школьники простывают в холодных кабинетах с дырявыми окнами, отметили местные жители.

«Каждую осень родители заклеивают окна, они старые, из них ужасно дует, дети болеют. Родители класса хотели по своей инициативе и за свои средства заменить окна на пластиковые. Обращались с инициативой к директору – она категорически не разрешила», — рассказали они.

По словам родителей, женщина, которая возглавляет учебное заведение, не вполне адекватная:

«Когда родительский комитет пришёл к ней с инициативой заменить окна за свои средства – она наорала, что ей не нужны проблемы с прокуратурой, и что она не даст добро на это мероприятие. Вразумительных обоснований она не дала».

Кроме того, некоторые родители предположили, что часть предусмотренного под ремонт бюджета попросту ушла не по назначению. Однако, факт того, что начальные классы занимаются в холодных кабинетах с дырявыми окнами, остаётся фактом».

Ранее в СМИ появились фотографии разбитых окон в одном из кабинетов начальных классов учреждения.

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