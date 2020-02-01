В российской больнице инвалиду пришлось ползти по больнице к медсестрам

В российской больнице инвалиду пришлось ползти по больнице к медсестрам

01.02.2020, 20:28, Новости дня

В Сети появилось видео, на котором безногий житель передвигается ползком по коридорам.

В Сети появилось видео, на котором безногий мужчина ползает по коридорам больницы. По словам автора ролика, кадры сделаны в Иглинской районной больнице в Башкирии. Видео сняли еще летом, но разместили в соцсети только в конце января.

На видео житель общается с местным медперсоналом и показывает им, в каких условиях содержатся пациенты. Один из них лежит прямо на полу, а мужчина-инвалид с ампутированными ногами вынужден ползком передвигаться по коридорам.

Автор ролика поинтересовался, почему больные находятся в таком состоянии, на что одна из медработниц ответила, что у них только одна санитарка, которая не может уследить за всеми.

В башкирском Минздраве пообещали разобраться в происходящем в Иглинской райбольнице. Также проверку начали следователи.

«В ситуации, может никто не сомневаться, мы однозначно разберемся. Глаза на такие моменты я не закрывал и закрывать не буду», — заявил глава Минздрава Максим Забелин.



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