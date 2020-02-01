В России появится первый частный город

В него вложат 73 миллиарда рублей.
В России появится первый город, построенный на частные инвестиции — Доброград во Владимирской области. В него вложат 73 миллиарда рублей.
Доброград находится между Ковровом, Владимиром и Нижним Новгородом в 250 километрах от Москвы. Его начали строить в 2012 году, а завершение всех работ намечено на 2034 год. На данный момент он зарегистрирован как поселок, но в дальнейшем получит статус города в связи с расширением строительства. Также в Доброграде запланировано создание особой экономической зоны.
Создатели частного города рассчитывают, что в будущем здесь будут жить 47 тысяч человек. Сейчас в Доброграде проживают 290 семей.
Ранее аналитики назвали лучший и худший города России.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент Белоруссии показал свое чувство юмор на встрече с американским госсекретарем. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил об особенностях местной диктатуры во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео. Визит американского политика в республику стал первым за всю историю отношений двух стран. «У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу-воскресенье, а президент работает», — сказал белорусский […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Пушков оценил документы ЦРУ о Бандере / 25 января
- «Исказил обстоятельства». Полицейскому сообщили о подозрении в сокрытии убийства в Каховке / 15 января
- Кремль отреагировал на скандал вокруг поздравления блокадников в Керчи / 31 января
- Демократы обсуждают стратегию передачи статей импичмента Сенату / 14 января
- Водонаева ответила на критику призыва «не рожать рабов» / 29 декабря
- Полиция открыла уголовное производство по факту нападения на нардепа Ананченко / 16 декабря
- По делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии задержаны главарь и члены ОПГ / 6 декабря
- Лукашенко поручил Минфину подписать соглашение с Китаем о привлечении кредита на $500 млн / 14 декабря