В России появится первый частный город

В России появится первый частный город

01.02.2020, 20:28, Новости дня

В него вложат 73 миллиарда рублей.

В России появится первый город, построенный на частные инвестиции — Доброград во Владимирской области. В него вложат 73 миллиарда рублей.

Доброград находится между Ковровом, Владимиром и Нижним Новгородом в 250 километрах от Москвы. Его начали строить в 2012 году, а завершение всех работ намечено на 2034 год. На данный момент он зарегистрирован как поселок, но в дальнейшем получит статус города в связи с расширением строительства. Также в Доброграде запланировано создание особой экономической зоны.

Создатели частного города рассчитывают, что в будущем здесь будут жить 47 тысяч человек. Сейчас в Доброграде проживают 290 семей.

Ранее аналитики назвали лучший и худший города России.



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