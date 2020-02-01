В России отменили тысячи советских законов

С 1 февраля прекратили действовать свыше 3,7 тысячи правовых актов СССР и РСФСР.
В России с 1 февраля прекратили действовать свыше 3,7 тысячи правовых актов СССР и РСФСР.
В числе таких документов оказались декреты о восьмичасовом рабочем дне, о чеканке золотых червонцев и об условиях труда домработниц.
О том, что власти планируют отменить советские законы, стало известно в сентябре. Такое поручение подписал тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках «регуляторной гильотины». В январе власти анонсировали отмену еще 3500 советских законов.
«Нам нужно отменить действия актов, которые в настоящий момент вредят развитию страны и ограничивают экономику. Но в то же время, не создать условия, когда что-то окажется вне сферы правового регулирования. Или нам придется каким-то образом устанавливать, что все-таки эти вопросы регулируют, если такое регулирование необходимо», – пояснял Медведев.
Ранее стала известна зарплата Медведева на новом месте работы.
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