В России отменили тысячи советских законов

С 1 февраля прекратили действовать свыше 3,7 тысячи правовых актов СССР и РСФСР.

В России с 1 февраля прекратили действовать свыше 3,7 тысячи правовых актов СССР и РСФСР.

В числе таких документов оказались декреты о восьмичасовом рабочем дне, о чеканке золотых червонцев и об условиях труда домработниц.

О том, что власти планируют отменить советские законы, стало известно в сентябре. Такое поручение подписал тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках «регуляторной гильотины». В январе власти анонсировали отмену еще 3500 советских законов.

«Нам нужно отменить действия актов, которые в настоящий момент вредят развитию страны и ограничивают экономику. Но в то же время, не создать условия, когда что-то окажется вне сферы правового регулирования. Или нам придется каким-то образом устанавливать, что все-таки эти вопросы регулируют, если такое регулирование необходимо», – пояснял Медведев.

Ранее стала известна зарплата Медведева на новом месте работы.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент Белоруссии показал свое чувство юмор на встрече с американским госсекретарем. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил об особенностях местной диктатуры во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео. Визит американского политика в республику стал первым за всю историю отношений двух стран. «У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу-воскресенье, а президент работает», — сказал белорусский […]