В Перми первый этаж жилого дома превратился в бассейн с кипятком

Это произошло из-за прорыва трубы.

В Перми из-за прорыва трубы первый этаж жилого дома затопило кипятком. Жители пришлось сбежаться на верхние этажи. На кадрах видно скопившуюся внизу воду, от которой высоко наверх поднимается пар.

ЧП произошло в пятиэтажке на улице Голева в Дзержинском районе Перми. Утром 31 января на первом этаже прорвало трубу отопления, которую потом перекрыли, чтобы устранить аварию. Начать устранение последствий прорыва планируется только 3 февраля.

«Это похоже на бассейн», «В -30 градусов ни горячей воды, ни отопления. В итоге решили, видимо, включить и — ой, что-то пошло не так», — прокомментировали ситуацию местные жители.

Дом, в котором произошла авария, построили в 1973 году. Там находится семейное общежитие и хостел «Города». Гостиницу авария не затронула.

Эта коммунальная авария произошла всего спустя 10 дней после того, как из-за прорыва теплотрассы затопило отель «Карамель». Тогда заживо сварились пять человек, в том числе ребенок. Управляющего хостелом задержали 30 января.

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