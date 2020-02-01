Китайцам временно запретили въезжать в Россию без туристических виз

Со 2 февраля ограничены безвизовые турпоездки граждан Китая в РФ.

Правительство РФ со 2 февраля временно ограничило безвизовые туристические поездки граждан Китая в Россию, предусмотренные соглашением между двумя странами.

Такое решение приняли в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции в России.

Кроме того, правительство временно приостановило выдачу трудовых виз гражданам Китая. Также запрещен въезд граждан Китая в Россию через четыре пропускных пункта на границе с Монголией.

Число заразившихся короновирусом по состоянию на 1 февраля выросло на 2 тысячи, до 11 281 человек в Китае, еще 124 зараженных выявили в других странах. От вирусной инфекции скончались уже 259 человек.

Ранее ВОЗ признала распространение коронавируса 2019nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения.

31 января впервые коронавирус выявили на территории России, в Забайкалье и Тюменской области. «Блокнот» также рассказал об их состоянии здоровья. 1 февраля в Приморском крае началась эвакуация россиян из Китая.

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