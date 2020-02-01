Далай-лама рассказал о способе борьбы с коронавирусом 2019-nCoV

Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама поделился советом относительно способа борьбы с распространяющимся коронавирусом 2019-nCoV. По мнению наставника, чтение мантры Тары может являться эффективным против эпидемии.
Далай-лама рекомендует всем, кто практикует буддизм, не забывать о мантре Тары, зачитывая её как можно чаще. Это обращение к богине, чьё имя переводится как «спасительница», поможет избежать многих проблем и получить «благословение» высших сил. В данном случае мантра, по мнению духовного наставника, убережёт от коронавируса, которым в мире заражено на сегодняшний день около 8 тысяч человек.
Однако помимо совета Дала-ламы и чтения мантры стоит также придерживаться рекомендаций ВОЗ, которые помогут снизить риск заражения коронавирусом 2019-nCoV. Специалисты организации предупреждают о необходимости соблюдать гигиену, носить маску и, по возможности, избегать мест массового скопления людей.
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