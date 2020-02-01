MG представит новый кросс-лифтбек во время Auto Expo 2020

Британский бренд MG готовится презентовать новый кросс-лифтбек во время профильного мероприятия Auto Expo 2020. На шоу в Индии ожидается появление рестайлинговой версии Baojun RC-6.

В качестве двигателя для нового кросс-лифтбека станет использоваться турбированный силовой агрегат на 1,5 л, генерирующий 147 «лошадок». Он будет работать в комплекте с 6-секционной механической трансмиссией либо вариатором. Полный привод не предусмотрен. Марки MG и Baojun являются частью китайской компании SAIC, ведущей сотрудничество с американской корпорацией General Motors.

Новинка будет предложена покупателям в 6 модификациях. Перечень начального оснащения Baojun RC-6 включает в себя систему ABS, парктроник, 2 подушки безопасности. В максимальной версии «кроссовер» имеет климат-контроль, цифровую приборную панель и сенсорный дисплей системы мультимедиа, круговой обзора благодаря наружным камерам. Интерьер отделан кожей, а бортовая система авто объединяется со смартфоном владельца для удалённого контроля систем через спецприложение.

Доступен и стеклянный свод с люком. На рынке КНР модель Baojun RC-6 описывают как конкурент люксовой версии BMW X4. Стоимость авто составляет 85-124 тысячи юаней, что эквивалентно порядка 770-1130 тысячи рублей. Не исключается, что продукция Baojun будет поставляться в РФ как часть линейки марки Ravon.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Лига арабских государств отвергла «сделку века» США по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает Reuters. Как завили участники лиги, представленный американским президентом Дональдом Трампом план, не приведет к справедливому мирному соглашению. В заявлении уточняется, что Лига арабских стран не будет сотрудничать с США, а Израиль не должен реализовывать план силой. Ранее глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас […]