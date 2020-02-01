Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков: Украина не готова возобновлять поставки питьевой воды на полуостров

Вице-спикер парламента Республики Крым Владимир Бобков высказал мнение относительно возможности возобновления поставки на полуостров питьевой води из Украины. С одной стороны политик не уверен в готовности Киева восстанавливать часть утраченной инфраструктуры, с другой – сомневается в необходимости для жителей Крыма этой воды.

Владимир Бобков констатирует, что некоторые украинские парламентарии действительно иногда «генерируют неплохие идеи», но вот до их реализации дело чаще всего не доходит. К примеру, народный депутат Юрий Аристов предложил Украине возможность дополнительного наполнения бюджета – продажу питьевой воды в Крым. В этом случае в первую очередь нужно восстанавливать насосные станции и другие объекты инфраструктуры украинского отрезка Северо-Крымского канала. Республиканским властям нужно реализовывать то же самое, но со стороны полуострова. При этом нет гарантий, что при очередной смене власти Украина будет продолжат поставки, то есть, долгосрочная перспектива «весьма туманна».

Кроме того, вице-спикер крымского парламента отметил, что в случае восстановления сотрудничества с Украиной следует решать вопрос безопасности поставляемой воды. Вероятно, потребуется установка водозаборников и дополнительная проверка на качество, так как нельзя исключать возможность провокаций.

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