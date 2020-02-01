Фирма, связанная с родственником начальника “Киевпасстранса”, выиграла тендеры на 320 млн грн – “Наші гроші”

Фирма, связанная с родственником начальника “Киевпасстранса”, выиграла тендеры на 320 млн грн – “Наші гроші”

01.02.2020, 20:18, Новости дня

Компания “КП Спецавтоматика” в 2018–2019 годах выиграла несколько строительных тендеров на общую сумму 323 млн грн. Об этом говорится в расследовании проекта “Наші гроші з Денисом Бігусом”. 

Как отмечается в расследовании, до 2017 года в “Спецавтоматике” работал дядя руководителя “Киевпасстранса” Юрия Курбаля – Виктор Рафальский.

По данным расследователей, до 2019 года предприятие специализировалось на электромонтажных работах, но в начале прошлого года получило лицензию на строительство железнодорожных и трамвайных путей. Спустя несколько дней после этого, 14 января 2019-го, компания победила в тендере на капитальный ремонт станции скоростного трамвая “Гната Юры” в Киеве.

ВИДЕОВидео: BIHUS info / YouTube

“Наші гроші” отмечают, что в 2017–2018 годах тендеры на проектирование “Киевпасстранс” регулярно выигрывало “Архитектурно-реставрационное предприятие София”, владельцем которого был Рафальский.

Сам Курбаль заявлял, что не общается с Рафальским. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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