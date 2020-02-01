Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме

Авиаперевозчики, которые осуществляют регулярные рейсы в Китай, с 1 февраля работают в чартерном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс.

Это может привести к изменению номера рейса, а также даты и времени вылета. Информация об этом будет размещаться на сайтах перевозчиков.

В министерстве также сообщили, что Росавиация создала штаб для мониторинга ситуации с перевозками между Россией и Китаем. Его возглавил руководитель ведомства Александр Нерадько.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об ограничении авиасообщения между двумя странами из-за коронавируса, исключением стали рейсы «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. До этого российские власти решили ограничить и железнодорожное сообщение. Однако, по словам Голиковой, РФ не собирается закрывать почтовые и грузовые перевозки с Китаем.

Вице-премьер отметила, что РФ решила начать эвакуацию своих жителей из провинции Хубэй и, в частности, города Ухань в Китае, где появился вирус. После этого эвакуации жителей поместят в карантин на 14 дней.

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О новом коронавирусе объявили в конце 2019 года. Специалисты предполагают, что его источником стали дикие животные, которых незаконно продавали на рынке морепродуктов в Ухане.

По последним данным, от коронавируса умерли почти 260 человек в Китае, число зараженных по всему миру почти достигло 12 тысяч. Помимо Китая, заболевшие есть в том числе в Таиланде, Канаде, Германии, Франции, Японии и Соединенных Штатах. Последние из-за вируса ввели режим ЧС на территории страны.

В РФ накануне подтвердились два случая вируса – в Забайкалье и Тюменской области, в обоих случаях заболевшие – граждане Китая.

Источник: Новая газета

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