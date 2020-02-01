Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки в Китай

Правительство РФ временно постановило безвизовые туристические поездки в Китай из-за вспышки коронавируса.
«В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации временно приостановить безвизовые туристические поездки, предусмотренные Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках», – сказано в распоряжении, опубликованном на сайте российского правительства.
Согласно документу, МИД РФ также поручено временно приостановить прием документов, оформление и выдачу рабочих виз гражданам КНР.
Кроме того, правительство поручило МВД РФ и его территориальным органам «временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Россию в целях осуществления трудовой деятельности гражданам КНР».
Ранее Роспотребнадзор ввел усиленный режим дезинфекции для магазинов и мест общепита.
Также в субботу российское посольство в Китае начало составлять списки тех, кто планирует срочно покинуть провинцию Хубэй из-за коронавируса. Владимир Путин распорядился привлечь к эвакуации самолеты ВКС, россиян доставят на родину 3-4 февраля.
Газета ВЗГЛЯД писала, что к спасению от коронавируса подключили военных.
Напомним, число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 11,7 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 259 случаев.
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