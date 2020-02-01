Вода прибывала стремительно: первый этаж многоквартирного дома затопило кипятком

В Перми из-за прорыва трубы затопило кипятком первый этаж многоквартирного дома, передает канал "Россия 24".
Как отмечают очевидцы, вода прибывала стремительно. Жильцам пришлось спасаться на лестничных площадках соседей сверху. На данный момент батарея перекрыта, однако, как сообщили в диспетчерской службе, вопрос устранения последствий аварии будет решаться только в понедельник.
Ранее сообщалось о трагедии в пермской мини-гостинице "Карамель". В ночь на 20 января в подвальном помещении под отелем лопнула труба с горячей водой. В результате пять постояльцев не смогли выбраться и погибли. Еще шестеро пострадали.
Владельца сети Сергея Щербакова задержали. Он незаконно переоборудовал подвал жилого дома под хостел, и предоставляемые его компанией гостиничные услуги не соответствовали требованиям безопасности. Мужчину задержали, Следком добивается его ареста.
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