Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео прибыл в Нур-Султан для встречи с руководством Казахстана.

В ходе встреч 1-2 февраля чиновники обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в мире, сообщает "Интерфакс".

Источник: Вести

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