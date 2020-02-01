«Динамо» всухую разгромило «Спартак» в КХЛ

Московское "Динамо" одержало победу в столичном дерби против земляков из "Спартака". В субботнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги бело-голубые разгромили спартаковцев со счетом 4:0.

Хоккеисты "Динамо" положили начало разгрому принципиального соперника уже на седьмой минуте матча, когда голом отличился Микс Индрашис. Далее поочередные шайбы Ивана Игумнова, Дмитрия Яшкина и Вячеслава Кулемина довели матч до итогового успеха.

Для динамовцев эта победа стала четвертой кряду в "регулярке" КХЛ. С 73 очками они идут третьими в таблице Западной конференции. Ранее "Динамо" обеспечило себе место в плей-офф лиги. "Спартак" же с 68 баллами идет пятым на Западе, и пока не гарантировал себе выхода в следующий этап.

В остальных встречах были зафиксированы следующие результаты: "Ак Барс" – "Динамо-Рига" (2:0), "Локомотив" – "Йокерит" (5:0), "Торпедо" – "Северсталь" (5:0), "Сочи" – "Витязь" (5:4).

Источник: Вести

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