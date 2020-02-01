Московские полицейские спасли забытого в машине ребенка

Московские полицейские спасли ребенка, забытого в машине.
С заявлением о пропаже ребенка в правоохранительные органы обратилась его мать. Сотрудники полиции вышли на отца малыша. И выяснилось, что горе-папаша попросту забыл его в закрытой машине. Ребенка спасли.
Проводится проверка, передает ТАСС.
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