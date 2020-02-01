Ученые смогли получить металлический водород после 80 лет исследований

Ученые смогли получить металлический водород после 80 лет исследований

01.02.2020, 20:04, Разное

Поиски металлического водорода закончились успехом после 80 лет упорной работы. Во Франции исследователи из Комиссии по вопросам атомной энергии раскрыли доказательства существования соответствующей формы элемента в условиях крайне высокого давления.
Ранее имелась теория о получении металлического водорода благодаря соответствующей методике. Эксперты на протяжении десятилетий ставили опыты, но все попытки оставались безуспешны. За последние несколько лет специалисты из Франции, США и Германии сумели исследовать характеристики сжатого водорода в условиях особо большого давления. Эксперименты пока не завершены, однако уже сейчас исследователи считают, что смогли добиться успешного подтверждения существования металлического водорода.

Всего 80 лет назад Юджин Пол Вигнер сообщил, что такая форма элемента существует. Физик подчеркивал необходимость применять крайне высокую степень сжатия. Новейшее исследование проводилось с применением алмазных пластин, которыми реализовали резкое ударное давление. Результат проанализировали синхротроном «SOLEIL». После достижения давления порядка 300 млрд паскалей водород смог стать твердым и непрозрачным веществом с низкой температурой. В условиях инфракрасного спектра материя потеряла оптическую проницаемость. Эта реакция указывает на вероятный переход водорода к металлической структуре.



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